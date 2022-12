Il Giugliano pareggia all’ultimo minuto | punto d’oro contro il Potenza

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilè caccia di punti e ne trova uno importantissimo sul campo del, in trasferta. Le maglie giallo blu strappano un meritato pareggio nei minuti finali con una rete di Gladestony. Buon approccio al match per i padroni di casa che provano ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Passa solo un minuto e un contropiede lanciato da Giacinti finisce sui piedi di, che a ... Poi al 14'con la velocità di Beerensteyn, che scappa a Minami e davanti a Ceasar fa 1 - 1. ...Macca (V) Potenza -FINALE 1 - 1 Marcatori: 12 p.t. Gyamfi (P), 46 s.t. Gladestony (G) Taranto - Monterosi FINALE 1 - 0 Marcatori: 18 s.t. Tomassini (T) Viterbese - Turris FINALE 1 - 1 ...Roma-Juventus, la cronaca Al primo affondo la Roma passa in vantaggio con Serturini: contropiede perfetto delle giallorosse con Giugliano che lancia per Serturini che davanti al portiere non sbaglia.Il centrocampista di Di Napoli regala un pareggio insperato ai suoi, rossoblù agguantati nelle battute finali della partita ...