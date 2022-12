Il dramma di Fidene coinvolge pure Meloni | il ricordo per l' amica morta | “È ingiusto”

Sabina, Elisabetta e Nicoletta, sono queste le tre donne rimaste uccise questa mattina nella sparatoria avvenuta nel quartiere romano di. Le vittime si trovavano nel gazebo esterno di un bar in via Monte Giberto, quando sono state raggiunte dai proiettili esplosi da Claudio Campiti. La lite, gli spari e il sangue: strage alla ...C'è un altrodietro la mattanza di questa mattina durante la riunione di consominio in via Giberto a. Claudio Campiti , l'uomo che ha impugnato la pistola ed esploso oltre 10 colpi uccidendo tre ...C'è un altro dramma dietro la mattanza di questa mattina durante la riunione di consominio in via Giberto a Fidene. Claudio Campiti, l'uomo che ha impugnato la pistola ed ...C'è un altro dramma dietro la mattanza di questa mattina durante la riunione di consominio in via Giberto a Fidene. Claudio Campiti, l'uomo che ha impugnato la pistola ed ...