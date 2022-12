Il Consolato italiano di Londra apre i suoi uffici

(Di domenica 11 dicembre 2022) Per la prima volta ilGenerale d’Italia a, di cui il Console Domenico Bellantone mostra tutti ifacendo vedere come operano quotidianamente per i connazionali. A realizzare il servizio video è stata London ONE radio grazie al consenso del Console Generale Domenico Bellantone che ha sottolineato tutti i progressi fatti finora grazie a nuove iniziative da poco introdotte. A causa di Brexit e Covid, molti servizi consolari hanno subito un rallentamento che ha generato insoddisfazioni da parte dei connazionali. Tra i diversi servizi, quello che richiedeva maggiore attenzione era l’o passaporti che, grazie all’intervento del Console Generale Domenico Bellantone, ora inizia a dare ottimi risultati. La prima operazione che ha giovato alla velocizzazione di rinnovo e ...

