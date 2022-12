Il comandamento di Manuel Agnelli | “Ama il prossimo tuo come te stesso” E intanto la sua faccia brucia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Chiamare il mio nuovo album ‘Ama iltuote‘ è un modo potente e provocatorio di concentrare in una frase quello che c’è nel disco. Rende bene il clima di quando ho scritto questo disco, cioè durante il lockdown. Con una gestione del tempo più lenta, più dilatata ho avuto molto tempo per riflettere. Ho pensato alle cose che stanno succedendo nel mondo, a me, al rapporto che avevo con le altre persone ed è venuto naturale chiamare il disco con una frase significativa. ‘Ama iltuote’ è un concetto che non è mai diventato retorico e non lo è soprattutto adesso e racconta bene il mio rapporto verso l’esterno e, visto che in copertina c’è la miache, sembra suggerire con una certa ironia e un sorriso ...