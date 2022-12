Luce

'Chiamare il mio nuovo album 'Ama il prossimo tuo come te stesso' è un modo potente e provocatorio di concentrare ...Ama il prossimo tuo come te stesso , un, un messaggio, una dichiarazione di intenti, in un momento storico in cui una delle ... È il primo album da solista diAgnelli, frontman degli ... Il comandamento di Manuel Agnelli: "Ama il prossimo tuo come te stesso". E intanto la sua faccia brucia - Luce