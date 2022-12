Il caso dell' imprenditore bloccato ad Abu Dhabi | lettera al governo | Lega in pressing

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unitaliano di 49 anni, Andrea Costantino, intrappolato da sei mesi nell'ambasciata del suo paese negli Emirati Arabi Uniti, ha affermato di essere vittima di un litigio diplomatico tra i due Stati e ha indirizzato unaaldi Giorgia Meloni per chiedere di riportarlo a casa. Lo riporta il Guardian ricostruendo la vicenda: l'uomo si trova in una minuscola stanza'ambasciata italiana ad Abuda quando è stato rilasciato a fine maggio dal carcere di massima sicurezza'emirato, Al Wathba, dove ha trascorso più di un anno con l'accusa di finanziamento del terrorismo nello Yemen dilaniato dalla guerra dopo aver spedito un carico di diesel ad un cliente. Costantino, un commerciante di petrolio, non può lasciare gli Emirati Arabi Uniti finché non ...

Un imprenditore italiano di 49 anni, Andrea Costantino, intrappolato da sei mesi nell'ambasciata del suo paese negli Emirati Arabi Uniti, ha ...