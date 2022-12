Il 13 dicembre è il giorno più corto dell’anno? Cosa dice la tradizione su Santa Lucia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il 13si festeggia, che siessere ilpiù. Ma se state pensando di usarlo come scusa per non avere tempo per fare tutti i compiti. Vi state sbagliando perché non è vero. In realtà ilpiùè il 21, cioè il solstizio d’inverno. Il termine solstizio deriva dal latino solstitium, ed è composto da sol, che vuol dire sole e sistere, che significa fermarsi (perché nei giorni attorno al solstizio il sole sembra tramontare sempre nello stesso punto). Il 13è ilpiù? Dal punto di vista astronomico, il solstizio ...