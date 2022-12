Hulk Hogan | “Pensavo che il personaggio di Mr America sarebbe durato anni”

The Shield Of Wrestling

La prima edizione di Survivor Series, disputatasi nel 1987, capitalizzava sul feud fra André the Giant ei quali si riaffrontarono non direttamente ma mettendo insieme una squadra di ...Young Rock: Nella stagione 3 arrivano Cyndi Lauper,e altre celebrità Diversi volti famosi stanno per unirsi al racconto della selvaggia e imprevedibile gioventù di Dwayne 'The Rock' ... La WWE ha pagato un sacco di soldi la Marvel per poter usare il nome Hulk Hogan Hulk Hogan in un'intervista ha svelato di aver ricevuto diversi sfottò negli anni per aver indossato stivali da cowboy durante il suo turn heel in WCW.Hulk Hogan è stato per anni la stella della WWE e la federazione per potergli lasciare questo nome ha dovuto pagare i diritti alla Marvel.