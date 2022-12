Hockey ghiaccio | ICE League | giornata no per le squadre italiane Bolzano e Valpusteria vanno KO

(Di domenica 11 dicembre 2022)negativa per, squadra disuimpegnata nel Campionato ICE2022-2023 uscita sconfitta dal match di alta classifica contro il Villach con il risultato di 1-3. Un incontro decisamente contratto quello tra le Foxes e il team austriaco, sbloccato soltanto al terzo periodo dopo due frazioni a reti bianche. A passare in vantaggio sono gli ospiti, abili a infilare il disco in rete con Tomazevic al 7:55; la risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Dopo poco più di quattro minuti (11:14) infatti Halmo ripristina gli equilibri, salvo poi subire il contrattacco degli avversari che, con un uno-due mortifero timbrato da Hughes (12:53) e Luciani (17:23), mettono inla disputa agganciando proprio gli altoatesini a quota 47. Una sconfitta ha ...

OA Sport

Suldella capolista Olten i Ticino Rockets sono stati battuti con il punteggio di 6 - 2. Per i rivieraschi sono andati in rete a met del periodo centrale Marha e Bennett, permettendo agli uomini ...UNDER 9 Grande festa dell'giovanile ad Aosta dove gli Under 9 del Real Torino, Pinerolo, Torrepellice e HC Gladiators si sono incontrati per un bellissimo raggruppamento. I piccoli di casa hanno sconfitto 6 - 1 e 7 - 3 ... Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: giornata no per le squadre italiane. Bolzano e Valpusteria vanno KO Si prospettava una sfida piuttosto ostica e così è stata per i Ticino Rockets. Sul ghiaccio della Kleinholz, i rivieraschi hanno subito ancora una volta la legge della capolista Olten, la quale si è i ...Marcatori:p.t. 4’55” e 12’41” Raimondi (Va); s.t. 3’56”, 8’36” e 9’49” Franchini (Va), 16’51” Piccinelli (Va); t.t. 6’07” Harwell (Co), 16’30” Dinicola (Co). COMO: Codebò, De Biasio, Fusini, Ghiglione ...