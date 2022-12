Highlights Napoli-Trento 69-58 | Serie A basket 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022)torna a vincere dopo due sconfitte in fila e lo fa contro69-58. Trascinano i padroni di casa Howard, 16 punti, e Uglietti, che chiude con una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Non bastano alla squadra di Molin i 14 di Flaccadori e i 10 di Udom.resta ferma in 5^ posizione in piena zona playoff.si avvicina alla parte sinistra di classifica con 4 vittorie e 6 sconfitte. SportFace.

Se riuscissimo a vincere contro il, questa vittoria potrebbe darci molta fiducia. Il loro ... GLI10) ARJEN ROBBEN : doppietta a 34 anni, 10 mesi e 4 giorni Bayern Monaco - Benfica 5 -...... già 3 i gol di testa Capolista in solitaria del campionato, ilvola altissimo in classifica ... (dati Lega Serie A) GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 11) CREMONESE : 1 gol di testa Okereke 1 ...Il noto opinionista boccia gli azzurri Giovanni Montuori Enrico Fedele, noto dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live ed ha bocciato la prestazione del Napoli contro l' ...Ecco l'elenco completo dei convocati. Il quinto giocatore, Francesco Camarda, attaccante del Milan, già in forza alla Nazionale Under 15, è il più giovane del gruppo (classe… Leggi ...