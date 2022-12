Harry e Meghan Markle | nuovo trailer | «Il nostro primo ballo insieme»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 dicembre 2022) Netflix ha diffuso il video teaser relativo al secondo volume della docuserie sui Sussex, in uscita giovedì: focus sul royal wedding e, in particolare, sulle danze scatenate a ritmo di Land of 1000 Dances. Tra foto inedite e dolci ricordi: «Giravo come una trottola, è stato fantastico»