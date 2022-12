Hai 40 anni La Ferragni in montagna scatena gli haters

Sky Tg24

Cinquantasette, originario di Ladispoli. Si chiama Claudio Campiti l'autore della sparatoria seguita alla ...Ma se non rompi i coglioni come fa il CAMPITI e dici che sei un morto di fame e non...Lo scriveva sul proprio blog Claudio Campiti, l'uomo di 57fermato per la sparatoria di oggi ... "(Ma se, ndr) Dici che sei un morto di fame e nonsoldi tranquillo ti segnano cheun debito ... Sparatoria a Roma, chi è Claudio Campiti: il killer che ha ucciso 3 donne Una delle tre vittime della sparatoria di questa mattina a Roma, dove un uomo di 57 anni ha preso una pistola Glock (portata via da un poligono di tiro) e ha aperto il fuoco ...Le storie dei vincitori del concorso pubblico per operatori ecologici della ditta municipalizzata del Comune di Napoli, Asia, negli ultimi giorni sono salite alla ribalta nazionale. Tantissimi ...