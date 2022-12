IlNapolista

C'è però un problemaindifferente, ovvero l' ingaggio .guadagna infatti 24 milioni di euro all'anno al City, una cifra fuori dalle disponibilità dei verdeoro. Come sebastasse, ha ...Il sogno si chiama Pep: ma difficilmente il catalano, legato al Manchester City da un contratto milionario, lascerà l'Inghilterra per abbracciare la causa verdeoro.sembra proprio il ... Guardiola non ha alcuna intenzione di lasciare il City per il Brasile (Mundo Deportivo) - ilNapolista La sconfitta contro la Croazia ai quarti dei Mondiali di Qatar 2022 ha messo fine al ciclo di Tite sulla panchina del Brasile. Sogno Guardiola, ma c'è un problema.Mourinho e Guardiola, l'intreccio per i due tecnici è Mondiale. E per lo Special One spunta anche l'indizio della quota. Tutto quello che sta succedendo ...