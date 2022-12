Grande Fratello Vip | Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi a Pechino Express? Parla l’ex gieffina

La sua notorietà pubblica data il 2000 quando partecipa alla prima edizione del reality show del. Si classificherà al quarto posto venendo poi eliminato solo alla penultima puntata. ...Tra le protagoniste della settima edizione delVip , Gegia è stata ospite a Non succederà più , il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, rivelando il suo pensiero su alcuni ex compagni d'avventura, tra i quali ...La capacità del Grande Fratello di rilanciare carriere televisive ormai defunte o, al contrario, affondare star della tv lanciatissime è ben nota. Non fa eccezione la vicenda odierna. Guendalina ...A volte ritornano. E’ il caso di Orietta Berti, la cui carriera è stata catapultata dalla scelta di comparire nel Grande Fratello Vip, nelle vesti di opinionista. In precedenza era comparsa insieme ...