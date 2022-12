Gran gol di Raspadori contro il Crystal Palace | arriva la richiesta da un tifoso sugli spalti VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Terminato proprio in queste ore il ritiro in Turchia del Napoli, che dopo la vittoria per 3-2l’Antalyaspor, ha battuto anche ildi Patrick Vieira, club di Premier League, per 3-1. Un’altra prova degna di nota per gli uomini di Luciano Spalletti, che si appresta così a fare ritorno a Castel Volturno per preparare l’altra amichevole, in programma il 17 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona,il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina. Decisiva, questo pomeriggio, la doppietta di Giacomo, apparso l’uomo più in forma di questo ritiro con la seconda doppietta di fila, che unita alla meravigliosa rete di Victor Osimhen regala il successo ai partenopei.‘on fire’, spunta il messaggio dalla tribuna per Jack: il ...