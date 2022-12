Golf | Ockie Strydom amministra il vantaggio aggiudicandosi l’Alfred Dunhill Championship

OA Sport

Particolarmente ampio il gruppo degli ottavi a - 4: ci sono i sudafricani Louis Albertse, Wilco Nienaber eStrydom , il nordirlandese Tom McKibbin , il tedesco Alexander Knappe , l'inglese Laurie Canter , lo scozzese Scott Jamieson , lo svedese Tobias Eden e il norvegese Kristian Krogh Johannessen . ...Particolarmente ampio il gruppo degli ottavi a - 4: ci sono i sudafricani Louis Albertse, Wilco Nienaber eStrydom , il nordirlandese Tom McKibbin , il tedesco Alexander Knappe , l'inglese Laurie Canter , lo scozzese Scott Jamieson , lo svedese Tobias Eden e il norvegese Kristian Krogh Johannessen . ... Golf: Strydom e Jamieson cercano la fuga dopo tre giri all'Alfred Dunhill Championship 2022 Strydom commented after his round, ‘The green speed today was over 13 feet and you just had to go with the speed. I did not go for dangerous shots today and it all worked out. T ...Charley Hoffman and Ryan Palmer had 10 birdies in modified alternate shot for a 10-under 62, setting the tournament 36-hole record.