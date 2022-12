Gli immigrati invadono ancora l' Italia | sbarchi senza sosta sulle coste | GUARDA

(Di domenica 11 dicembre 2022) Non si placa l'emergenza migranti in. Dopo il via libera del Viminale è approdata a Salerno la Geo Barents, di MediciFrontiere, con 248 persone a bordo, tra cui 84 minori. A Bari è invece arrivata Humanity1, con 261 migranti. Tra le persone sbarcate, che provengono da 22 nazioni, secondo la Ong Sos Humanity diverse hanno segni di torture e abusi sessuali. Una delle tre donne incinte a bordo sarebbe stata violentata per sette volte, un'altra ha subito la amputazione di un pezzo di orecchio. Altri 400 migranti sono invece giunti tra Reggio Calabria e Messina, scortati da due unità navali, che hanno soccorso due imbarcazioni.

