Gli abusi anche nell’atletica | la denuncia di un genitore | “Mia figlia a 13 anni sbattuta fuori da tutto perché non voleva specializzarsi”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo una lettera che testimonia come le violenze psicologiche sulle atlete e sugli atleti non riguardino solo la ginnastica ritmica, ma tutti gli sport. Il racconto di quanto capitato ad A. è la prova di come alcuni tecnici siano ossessionati da risultati e ribalta mediatica, dimenticando la salute e le esigenze (psicologiche) dei giovani che hanno la responsabilità di allenare. Se avete altre testimonianze simili, potete scrivere la vostra esperienza a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it ———————————- A., nostra, faceva atletica con una società di lunga tradizione, con dirigenza e allenatori ben inseriti nel cuore della federazione. Vabene finché non scoprono che è forte nella corsa di resistenza, ma lei ha le idee chiare,se ha solo tredici. Lo dice ...

