Gladestony risponde a Gyamfi | il Giugliano torna con un punto da Potenza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna prodezza diall’ultimo secondo permette aldi conquistare unprezioso in casa del. La formazione di Raffaele pregustava la vittoria dopo il vantaggio firmato daall’alba del match, ma la perla su punizione del brasiliano ha riscritto la storia della contesa, permettendo all’undici di Di Napoli di ottenere un pareggio che consente aldi toccare quota 27 punti in classifica. “Pareggio meritato, siamo un grande gruppo. La punizione di? Grandissima qualità, sapeva cosa doveva fare“, è stato il commento nel post partita del tecnico partenopeo.che dunque trova un altro risultato positivo dopo il successo con il Foggia, in attesa del confronto di alta ...