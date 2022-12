Giroud vs Kane | ha vinto il vecchietto snobbato dalla Premier La Nacion

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le lodi per Olivierpiovono da ogni dove. Laper esempio, quotidiano argentino, si sofferma sul valore dell’attaccante milanista rispetto a Harryche ieri sera ha fallito il rigore del pareggio a dieci minutifine. Sono 4 per il momento i gol di Olivier e tutti, dagli amici al bar agli esperti del pallone, concordano nel fatto che l’attaccante sia un buon vino d’annata. Al contrario, Harry, un pezzo da 90, anzi da 95 milioni di dollari, come scrive La, sembra aver sprecato ancora la sua occasione per confermare il suo valore. Il Tottenham ha blindato il suo attaccante fino al 2024 e Conte potrà goderselo senza troppi patemi a gennaio.è arrivato al mondiale come il perfetto centravanti, il capitano dell’Inghilterra capace di ...