Ginevra Lamborghini positiva al covid Entrata al GF VIP 7 posticipata?

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 non smette mai di stupirci. Stasera, durante la ventunesima puntata del reality show è stato fatto un annuncio che nessuno si aspettava:è risultataal. Scopriamo come sta e che cosa succederà ora. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini fa un annuncio a sorpresa Il conduttore ad un tratto ha voluto dedicarsi al capitolo. La vippona è risultataal, per cui la quarantena per l’ingresso alla Casa, è diventata una vera e propria quarantena perché si deve negativizzare. A quanto pare sembra che i primi sintomi li abbia accusati già lunedì, mentre ora sembra che pian piano si stia sentendo meglio. Ma riuscirà ad ...

Insieme a loro, farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà anche, già annunciata da Alfonso la scorsa settimana. Alfonso Signorini ritorna in studio per dare il benvenuto alle ...Come sta e cos'è accaduto Marco Bellavia contro il GfVip: 'di nuovo nella Casa Sono deluso' Ad intrattenere lo show di questa sera ci sarà sicuramente Antonella Fiordelisi che, ...Ginevra Lamborghini torna nella Casa come ospite: il confronto con Marco Bellavia e l'ira degli ex gieffini. Ecco cos'è accaduto ...Il conduttore rimprovera l'ex gieffino: "E' una cosa che non posso accettare" Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, il conduttore ha fatto sapere ...