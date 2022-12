Gigliola Cinquetti | chi è il marito Luciano Teodori | età | lavoro | biografia | figli | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, Silvia Toffanin, dopo l’appuntamento di Amici di Maria De Filippi, è pronta ad accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo. E tra di loro anche la cantante, che si racconterà a cuore aperto e senza freni: dalla carriera alla vita privata. E all’amore per il. View this post on Instagram A post shared byfanpage (@fanpage) Cosa sappiamo suldi. È lui il...