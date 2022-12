Gf Vip | la mamma di Edoardo Donnamaria | «Antonella Fiordelisi? Mi piace | ma basta litigare» LA DIRETTA

Ma non tutti sarebbero felici di questo nuovo legame della showgirl: stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista Damián Rojo, la sua famiglia, in particolare laNora Colosimo e la ...Ladi Edoardo Donnamaria è preoccupata per la storia con Antonella Fiordelisi Recentemente ... per commentare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello. Nella puntata trasmessa lo ...Tra Sarah Altobello e Attilio Romita sta nascendo del tenero. Lunedì scorso il vippone ha salutato e ha mandato gli auguri di compleanno alla sua compagna Mimma Fusco che, dal ...Chiara Nasti alle prese con la maternità. L'influencer napoletana dopo poche settimane dal parto ha confessato ai fan di essere stanca (ma felice) del suo ruolo ...