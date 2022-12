Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della ventunesima puntata

(Di domenica 11 dicembre 2022)sabato 10 dicembre 2022: chi ha vinto la sfida tra ladel Gf Vip 7 e la partita dei Mondiali Inghilterra – Francia andata in onda su Rai 1 e che ha visto i Blues andare in semifinale?tutti i dati auditel pubblicati da DavideMaggio: Nella serata di ieri, sabato 10 dicembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 9.596.000 spettatori pari al 45% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). A seguire Il Circolo dei Mondiali, dalle 22:13 alle 23:02, interessa 2.795.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale5 Grande Fratello Vip, dalle 21:55 alle 1:23, ha raccolto davanti al video 2.482.000 spettatori con uno share del 20.7% (presentazione a .000 e il %, Night a .000 e il %). Su Rai2 Blue Bloods ha ...

