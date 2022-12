Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia | Giaele De Donà e Oriana Marzoli | “Cattive | si devono per forza unire sennò…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 dicembre 2022) La ventunesima puntata del Gf Vip andata in onda ieri sera è stata letteralmente untutti. L’influencer è stata protagonista di diverse discussioni, in particolare con le tre coinquilineDeIcorvaia e. Dopo la diretta, lasi è sfogata con Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. Secondo la Vippona, le tre donne si sarebbero coalizzate fra di loro per essere più forti: Loro vedo che si sentono più forti e piùquando sono insieme. Singolarmente sono il nulla cosmico. In tre non fanno una personalità. Come ti posso spiegare. Tutte e tre insieme non fanno una personalità. Io ho delle amiche fuori che se le mangiano proprio a ...