Genoa | Gilardino | “Settimana molto intensa | ci portiamo a casa le note positive”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’allenatore del, Alberto, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto al Del Duca contro l’Ascoli nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Volevamo arrivare a giocare con due punte, un giocatore come Aramu poteva dare qualità in questa gara. La partita è stataequilibrata e sporca, non abbiamo subito reti. La squadra era dispiaciuta perché avrebbe voluto vincere. Arrivavamo da una, cile. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, sapevamo che qui bisognava essere pronti su duelli e seconde palle. Dobbiamo trovare più soluzioni offensive nel lavoro che facciamo ...