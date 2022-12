Gazzetta – Zaniolo tentato dal Napoli | pronti 30 milioni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 dicembre 2022) 2022-12-11 09:34:17 Arrivano conferme dalla GdS: Il fantasista aspetta la Roma per il rinnovo. Ma se non firma, in estate c’è il pericolo di un inserimento di Spalletti… Quando un club è capace di valorizzare i propri talenti, è facile diventare uno dei più ambiti sul fronte mercato. È quello che sta accadendo aldopo una estate che ha cambiato ciclo e destino. Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti. Nell’estate scorsa è accaduto con Giacomo Raspadori – acquistato per circa 30– adesso sta succedendo con Nicolòche sta pensando al suo futuro per capire quali siano i presupposti. A Roma e non solo. Vai alla fonte di questo articolo L'articolo proviene da ...