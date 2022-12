Frosinone-Pisa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il battistrada di Fabio Grosso che a sorpresa è davanti, con pieno merito, a tutte le squadre cadette. La sorpresa in negativo che, dopo una finale dei playoff diB dello scorso anno, non riusciva a ingranare con Rolando Maran e per risorgere si è dovuto (ri)affidare al vecchio mago della panchina. Con profitti assoluti. Due squadre in forma che battaglieranno senza esclusione di colpi nella domenica sera affidata, ancora una volta, alla cadetteria per l’assenza dellaA. I padroni di casa delarrivano da una grandissima vittoria sul campo della Reggina seconda in classifica che ha permesso un nuovo allungo vetta; gli ospiti sono rinati dalla cura Luca D’Angelo e dopo essere usciti dalla zona rossa promettono battaglia contro le rivali (vittoria 2-0 nell’ultimo turno contro l’Ascoli) per uno posto nei playoff di ...