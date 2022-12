Francia | tifosi pazzi di Giroud | ' ' Incredibile | lo amiamo' '

francesi, dopo la vittoria con l'Inghilterra, hanno raccontato come non vedano l'ora di assistere alla semifinale contro il Marocco e al ...Tra i commenti degli utenti non mancano idellache hanno scherzato sul motto della nazionale inglese durante gli scorsi europei: 'It's coming home', che hanno ironicamente moficato ...Grande amarezza per l’Inghilterra di Harry Kane che è stata eliminata dal Mondiale in Qatar per mano della Francia. Il bomber e capitano è stato sfortunato protagonista di un rigore fallito – dopo ave ...Mercoledì ci sarà la partita contro la Francia, e ora si teme una nuova escalation di paura. Da Rabat a Parigi, i tifosi del Marocco fanno festa Ancora violenza a Milano, un uomo accoltellato Sale la ...