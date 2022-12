Francia-Marocco | sarà sfida Psg Mbappé-Hakimi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nella semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar si sfiderannoed, due dei giocatori più veloci al mondonon sono solo compagni di squadra nel Psg. I due sono anche molto amici, praticamente insperabili. Ma stavolta, in semifinale, si troveranno ad affrontarsi nella stessa zona di competenza, l’ala sinistra contro l’esterno basso destro euna continua rincorsa reciproca. Per l’ex interista, oltre all’esperienza dei tanti allenamenti fatti insieme, una fonte d’ispirazione potrà essere la prestazione di Walker di stasera, che è riuscito a contenere il campione francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.