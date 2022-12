Francia-Inghilterra | una specie di finale anticipata Il Marocco è la rivincita dei gregari

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Giuseppe. Incredibile. Dal Mondiale più sporco e corrotto di sempre escono quattro quarti dispettacolari, sorprendenti, emozionanti, incertissimi. I maxi-recuperi aggiungono pathos, così come le cinque-sei sostituzioni che rimescolano le carte in continuazione e proiettano sulla scena i, da Petkovic a Weghorst. Contrariamente a quel che pensavo, lo sai che in tutta la rosa delc'è un solo giocatore nato in? Ma è il capitano, Saiss, che ieri è uscito per infortunio muscolare ma secondo me scenderebbe in campo anche ...