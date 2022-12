Francia | Deschamps | «Il Marocco merita tutto il nostro rispetto»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Didier, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale contro ilDidier, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Abbiamo davvero incontrato un’ottima Inghilterra per ciò di cui è capace, atleticamente e tecnicamente. Ma noi abbiamo risposto. È bellissimo essere ancora in grado di raggiungere le semifinali e vogliamo assaporarla. C’è qualità in questa squadra, ma c’è anche un mentalità e uno stato d’animo. Ilil. Forse non faceva parte delle squadre che ci aspettavamo così avanti, ma li prenderemo molto sul serio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La nazionale inglese, contro la Francia, non ha giocato male, anzi, tutt'altro, soprattutto nella seconda parte di gara ha messo in difficoltà gli uomini di Deschamps, ma questo non è bastato. E è stata la nazionale transalpina guidata da Deschamps che ha eliminato i "cugini" di oltre Manica con il risultato di 2-1.