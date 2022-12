Foppolo | collaudo agli impianti ok | si va verso la riapertura il prossimo weekend

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 dicembre 2022). Una data precisa ancora non c’è, ma i gestori degliindicano che sarà presumibilmente neldel 17-18 dicembre: c’è grande attesa aper l’inizio della stagione, previsto inizialmente per il giorno 8 e poi posticipato a causa di un infortunio imprevisto occorso al tecnico dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) che avrebbe dovuto effettuare i necessari collaudi. Il sopralluogo che sarebbe dovuto avvenire nella giornata di lunedì 5 dicembre, infatti, è andato in scena invece sabato 10, quando il direttore di Ansfisa Domenico De Bartolomeo, come indicato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha delegato direttamente il dirigente coordinatore del settore ...