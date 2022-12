(Di domenica 11 dicembre 2022) La Nazionale diinizia ladelcosì come aveva chiuso la scorsa stagione: Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa salgono sul gradino più alto del podio a Belgrado dimostrando di essere anche quest’anno la squadra da battere. Le ragazze del ct Stefano Cerioni, prime nel ranking mondiale nonché campionesse europee e mondiali in carica, hanno dominato le avversarie anche senza la capitana Arianna Errigo, indisponibile in questo primo appuntamento del circuito. La prova delle azzurre è iniziata sul velluto nel tabellone dei 16 con il successo 45-14 contro Hong Kong, seguito poi dalla vittoria contro la Spagna con il punteggio di 45-33. In semifinale il quartetto italiano ha battuto la Francia 45-41 e, in finale, gli Stati Uniti con un perentorio 45-22. Qualche ora ...

Fioretto mangiatutto in Coppa del Mondo: il team femminile ha vinto l'oro