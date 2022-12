Figo a un giornalista colombiano | “Se vuoi sapere la mia opinione devi chiedermelo”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022)smentisce le dichiarazioni che gli sono state attribuite da un, Samuel Vargas. Secondo ilavrebbe attaccato il ct del Portogallo per aver lasciato Cristiano Ronaldo in panchina durante la partita con la Svizzera e nel primo tempo contro il Marocco. Le parole dell’ex giocatore sarebbero state: “Non puoi vincere un Mondiale con Cristiano Ronaldo in panchina. Battere la Svizzera? Grande. Ma è possibile farlo in tutte le partite? No. Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore, questa sconfitta con il Marocco è responsabilità del mister“. A riportare la smentita è lo stessotramite i suoi social. Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Se quieres saber mi opinión tienes que ...