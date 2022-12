QN Motori

, associazione che rappresenta le autocarrozzerie italiane,oggi un duplice allarme relativo sia all'incremento dei costi delle riparazioni per autovetture e motocicli, sia all'..., associazione che rappresenta le autocarrozzerie italiane,un duplice allarme relativo sia all'incremento dei costi delle riparazioni per autovetture e motocicli, sia all'... Federcarrozzieri lancia allarme su aumento costi riparazione auto Con caro-energia e crisi materie prime aumentano costi e tempi di attesa per automobilisti. Su principali interventi di riparazione auto e moto rincari del +15% nel 2023 ...Federcarrozzieri, associazione che rappresenta le autocarrozzerie italiane, lancia un duplice allarme relativo sia all'incremento dei costi delle riparazioni per autovetture e motocicli, sia all'aumen ...