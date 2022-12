Europei cross Torino 2022 | risultati e classifica staffetta mista | straordinario finale di Sabbatini | è oro Italia

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ie ladellaandata in scena aglidi, in corso all’interno del Parco La Mandria di Veneria Reale. Arriva uno splendido oro per l’, che fino ad oggi non era addirittura mai salita sul podio in questa specialità. Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaiadisputano una grande gara, ma è l’ultima a prendersi la scena con una poderosa azione nei metri finali. Ottimo avvio da parte di Pietro Arese, atleta piemontese e quindi di casa, che completa il suo giro in testa con un crono di 3:48 che lo piazza quattro secondi davanti a Belgio e Danimarca, sfruttando anche una sfortunata caduta dello spagnolo Gomez, fino a quel momento l’unico ...