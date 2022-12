EuroCross | a La Mandria è storia per l’Italia | la staffetta mista è oro

(Di domenica 11 dicembre 2022) Torino – È il primo, storico, oro azzurro nellaagli Europei di cross. Con quattro frazioni magiche, di fronte a tanto pubblico al Parco Ladi Venaria Reale (Torino), Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini regalano alil titolo europeo nella 4×1,5 km. Merito di quattro frazioni eccellenti e di un finale sensazionale di Sabbatini, capace di superare il volata l’ultima frazionista spagnola e completa il capolavoro della Nazionale che per la prima volta è competitiva con il quartetto. Azzurri al traguardo in 17:23, battuta la Spagna di un secondo (17:24), bronzo alla Francia (17:31). Nella precedenti quattro edizioni degliin cui si era disputata la, il miglior piazzamento azzurro era stato il sesto posto di ...

Sabato 10 dicembre, la vigilia dei Campionati Europei di Corsa Campestre Piemonte 2022 LaPark sarà animata da un test event, su richiesta di European Athletics, che rappresenterà una novità assoluta per la manifestazione. Saranno infatti al via una staffetta 4x1000 e una gara ...Sono 42 gli atleti selezionati (21 uomini, 21 donne), per l'evento del Parco La, quarta volta della rassegna continentale nel nostro Paese. In squadra anche due atleti della provincia di ...È la giornata degli Europei di cross Piemonte 2022 a Venaria Reale, arriva il primo oro pr l'Italia nella staffetta mista 4x1500 ...Nella precedenti quattro edizioni degli EuroCross in cui si era disputata la staffetta ... e uno scenario incantevole con le Alpi innevate a incorniciare il Parco La Mandria. Trecento metri di salita ...