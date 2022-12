Erano ubriachi Così i fratelli Bianchi chiedono l' assoluzione

e poco lucidi. La linea difensiva che gli avvocati dei fratelli Bianchi , e degli altri due imputati, si basa tutto sul fatto che i testimoni non siano attendibili . L'omicidio di Willy ...La difesa dei legali - Nei motivi di impugnazione di entrambi i fratelli si legge tra le righe che le responsabilità del decesso, eventualmente, sarebbero da far ricadere sugli altri due imputati. Il ...Ubriachi e poco lucidi. La linea difensiva che gli avvocati dei fratelli Bianchi, e degli altri due imputati, si basa tutto sul fatto che i testimoni non siano attendibili. L'omicidio di ...Marco e Gabriele Bianchi, secondo i loro rispettivi difensori, vanno assolti dall'accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Non sono attendibili i tanti testimoni perché sono stati inf ...