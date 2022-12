Enrica Cenzatti | chi è l’ex moglie di Andrea Bocelli | “Era diventata poco interessante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022)è la primadi, famosissimo tenore e cantante pop italiano. La donna, che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e non ama particolarmente i riflettori, conobbequando aveva soltanto 17 anni e se ne innamorò subito., chi èe primadiè nata a Pisa nel 1969, la donna incontrò, quello che divenne poi suo marito e padre dei suoi figli, in un bar dove l’artista suonava il pianoforte. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, un amore condiviso poi anche dache la portò ...