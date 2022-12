En Nesyri è tornato a volare | il salto mondiale del dromedario umorale

Leggi su serieanews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Enè stato protagonista di una straordinaria elevazione per il gol del Marocco col Portogallo. Con Regragui ha ritrovato il sorriso Ildel gol si è ritrovato. Non a caso lo ha fatto nel deserto del Qatar. Sono stati mesi molto complicati per Youssef En, attaccante del Marocco che nel quarto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.