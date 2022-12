Emma Marrone ricorda papà Rosario | il doloroso post | “Adesso io non sento niente | canto per sopravvivere solo per te…”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 11 dicembre 2022)prosegue i suoi impegni lavorativi portandosi dentro un dolore immenso che non l’abbandona mai: la morte prematura dell’adoratissimo: iltoglie il fiato Anche ieri sera, nel corso dell’”An Intimate Night”, una serie di concerti molti intimi in compagnia di Elisa,ha impreziosito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.