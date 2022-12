Emma Marrone | lo straziante ricordo di papà Rosario | “Niente è più come prima | che fatica essere me senza di te”

(Di domenica 11 dicembre 2022), a tre mesi dalla scomparsa del padre, ha confidato ai suoi followers quanto ancora stia soffrendo la sua perdita. Venuto a mancare il 5 settembre scorso, all’età di 66 anni, ilmusicista ha da sempre rappresentato per la cantante un’insostituibile fonte d’ispirazione. Nei giorni scorsi, rispondendo alle domande dei fan,aveva rivelato che il suo sogno più grande sarebbe stato avere il compianto padre ancora in vita. Un dolore ancora troppo forte, quello dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che poche ore fa ha scritto unomessaggio in memoria del suo, ricordando i messaggi che le inviavae dopo ogni sua esibizione:di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo ...

ed Elena D'Amario sono state allieve di Amici 9 e oggi si sono ritrovate da professioniste ad Amici 22 . Sono passati tredici anni dal momento in cui il talent show ha dato loro la ...ha avuto un crollo emotivo e psicologico dopo la morte dell'amato padre Rosario ; crollo che tuttora non sembra essersi arrestato. Lei stessa lo ha lasciato intendere attraverso una Story ...Emma Marrone ha rivolto un messaggio al padre defunto, rivelando su Instagram che dopo la sua morte nulla è più lo stesso ...Per Emma Marrone fidanzato sì o no nel 2022 Lei ha confessato che non fa sesso da un anno. Scopriamo tutti i suoi ex da Stefano De Martino a Fabio Borriello.