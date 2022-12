Elly Schlein | ' Con M5s dobbiamo lavorare insieme sulla lotta alla povertà'

restituisce l'attenzione a Bonaccini : "Se sarò segretaria del Pd chiederò a Bonaccini di dare una mano e stare uniti, chiunque vinca si lavora insieme", Un appello all'unità ricambiato ...Un accordo con il M5s 'Dipende da quali sono le loro intenzioni', dice, candidata alle primarie del Pd, intervenendo da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Se si candidano a rappresentare la sinistra 'troveranno un ostacolo nel fatto che qualcuno la ...Elly Schlein, ex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna, è ospite a Che tempo che fa, trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio, e nell’edizione dell’11 dicembre traccia la strada per ...Roma, 11 dic. (askanews) - 'Non mi siederò a trattare con i capibastone. Bisogna superare le correnti con una onda che viene dal basso'. Lo ha ...