Eliminati a sorpresa al Mondiale | per la panchina spunta Mourinho!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione ai calci di rigori contro la Croazia nei quarti di finale delin Qatar, in casa Brasile è momento di riflessioni. Il CT Tite ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando che si prenderà del tempo prima di rientrare ad allenare. Anche Neymar sta pensando di lasciare la Seleção, dopo la durissima delusione per l’eliminazione. Mourinho Nazionale Brasile Un nome caldo per labrasiliana è quello di José Mourinho, come riportato da La Gazzetta dello Sport. In questo momento è molto prematuro parlarne con certezza, ma sicuramente quello di Mourinho è un possibile nome per il futuro della nazionale brasiliana. Infatti, come sottolineato dalla Rosea, a Tite viene imputato oggi di essere un tecnico con un percorso sudamericano, poco rivolto all’Europa, e per vincere i Mondiali bisogna battere le migliori ...