(Di domenica 11 dicembre 2022) Èa 84 anni lastatunitense, che era stata tra ledi Ms. magazine, la primanon di nicchia. Huges organizzò anche il primo rifugio per donne vittime di violenza di New

Il Post

... 'Nessun gesto dello Stato italiano, assente anche stavolta' ÈSarah Harding, la cantante ex ... 'Ho vissuto il congelamento degli ovuli in una maniera molto', concludeva la top model. '...Meloni non è' Bonaccini, il 'momento Craxi' e la deroga dei dem alla non tesserata ... Che Schlein, munita di "zaino e taccuino", consideri invece una storia ormaiquel laboratorio di ... È morta la femminista afroamericana Dorothy Pitman Hughes, una delle fondatrici della rivista “Ms.” Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...