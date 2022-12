Duke Diet | il piano alimentare che consente di perdere 8 chili in un mese

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unaa drastica, pensata per chi ha bisogno dimolti, come persone affette da obesità, nata negli Stati Uniti ma diffusa anche in Europa. Parliamo della, o, che prende il nome dalla famosissima università statunitense in cui è stata messa a punto negli anni ’70 del secolo scorso. Questo regimeha come obiettivo la perdita di peso, ma anche il cambio radicale di stile. Si possonofino a 8 kg in un ciclo di 4 settimane. Sono previsti 4 pasti al giorno, ma la particolarità è che devono essere consumati tutti entro le ore 15. Il principio dellaè che solo di mattina, fino al primo pomeriggio, il nostro ...