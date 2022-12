Docenti fuori sede | CNDDU | nel contratto mobilità inserire misure ad hoc per il ricongiungimento familiare

(Di domenica 11 dicembre 2022)- Il Coordinamento Nazionale deidella disciplina Diritti Umani, in correlazione alle allarmanti notizie riguardanti la crescita inarrestabile della povertà in Italia, intende sottoporre all’attenzione di tutti e soprattutto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la questione inerente aidi ruolo e non, professionisti accomunati da una problematica comune: la distanza spesso siderale dal proprio comune di residenza. L'articolo .

Superando.it

... non proprio, perchécoro arrivavano le parole del suo dirigente scolastico, colui a cui è ... Vengono esautorati gli organi collegiali, precarizzate le figure e le funzioni dei, usati ......fino al covid che ha aumentato esponenzialmente l'uso degli strumenti digitali da parte dei... dando agli studenti strumenti sempre maggiori per essere collegati con il mondo al didell'... Noi, docenti fuori ruolo per motivi di salute, discriminati e umiliati Un docente precario veniva sospeso dal servizio per venti giorni per aver pubblicato su Facebook post offensivi riferiti al Ministro dell’Istruzione dell’epoca (Lucia Azzolina). Il docente impugnava l ...In una classe delle medie. Di fronte a scene di squartamenti, sangue e omicidi cruenti in serie, molti degli alunni si sono sentiti male, lamentando nausea, e la proiezione è stata interrotta. (ANSA) ...