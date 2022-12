Disabilità | in ‘Muschio selvaggio’ si è visto quanto si può scadere nel cinismo pur di evitare i cliché

(Di domenica 11 dicembre 2022) di Lelio Bizzarri* La puntata 104 de “Il muschio selvaggio”, nella quale è stato intervistato l’influencer (disabile) Emanuel Cosmin Stoica, è stata un esempio disi può essere inadeguati a parlare dicon un linguaggio che non scada nel volgarepur dii soliti. Non solo: è stata una rappresentazione tristemente lapalissiana delle aberrazioni che si possono generare quando tre uomini si lanciano in avventurose disquisizioni sulla sessualità femminile. Se, notoriamente, l’intersezione tra l’appartenenza al genere femminile e alla categoria delle persone conproduce una duplice discriminazione, nelle battutacce di Fedez e del suo interlocutore Emanuel è possibile ravvisare un pensiero pericoloso che è premessa dell’abuso sessuale. Fedez, ...

Il Fatto Quotidiano

... con i celebri ed eterei autoscatti che ritraggono la suae bellezza. Lungo tutto il ... come la stanza a parte dedicata a Ile la Carne. Anatomia dei sensi nel Giappone di , con le ...Estratto dell'articolo di Mattia Abbate per www.larepubblica.it fedez emanuel stoica 1 Giorni fa mi sono imbattuto in alcuni commenti a un podcast condotto da Fedez che si chiama 'Selvaggio'. Ho deciso di far sentire anche la mia voce sulla ... Emanuel Stoica ospite di Muschio Selvaggio, la lettera aperta di attiviste e associazioni: “Linguaggio…