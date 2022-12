Orizzonte Scuola

Modifiche al testo iniziale richieste da Anief riguardano anche il reintegro nei ruoli dei tanti maestri (come i), docenti e dirigenti scolastici licenziati dopo aver superato l'...... composta daie allievi del CPM Music Institute guidati dal fondatore e Presidente Franco ... titoli equivalenti ad una Laurea triennale e, riconosciute sul territorio nazionale e ... Diplomati magistrale: il concorso sarebbe un atto di giustizia e di equità. Lettera Diversi concorsi pubblici scadono a dicembre: dal Ministero della Cultura al Formez, dalla Corte dei Conti alla Banca d’Italia.TREVISO - Giovani studenti meritevoli: ecco la consegna dei riconoscimenti ai soci e ai figli di soci di CentroMarca banca che si sono distinti per il loro impegno in ambito scolastico ...